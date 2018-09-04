آل الشيخ يُوجه بعلاج محمد حرشان نجم نجران السابق

المواطن - محمد سمعه

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعلاج محمد حرشان لاعب نادي نجران والمنتخب السعودي السابق.

وذكر الحساب الرسمي لقنوات KSA SPORTS على “تويتر” أن آل الشيخ وجه بعلاج اللاعب حرشان؛ بسبب مرضه الأخير.

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يتواجد حاليًّا في الولايات المتحدة الأميركية للخضوع لرحلة علاجية، كما سيعقد رئيس هيئة الرياضة اجتماعًا حاسمًا اليوم؛ وذلك من أجل وضع اللمسات النهائية وإغلاق ملف النقل التلفزيوني لمباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019.