آل حلل: هذا الوطن يمضي على نهج الإسلام.. ‏بأرواحنا نفدي ترابه وطينه

المواطن - الرياض

شارك الشاعر محمد آل حلل باحتفالات الوطن بذكرى يوم المجد بأبيات رائعة من الشعر، قال فيها:

هذا الوطن يمضي على نهج الإسلام

‏بأرواحنا نفدي ترابه وطينه

‏حنا السعوديين للبيت خُدَّام

‏يوم إن عداة الدين زادت ضغينة

‏نتبع ولي العهد فارس ومقدام

‏قائد دفاع وكلّكم عارفينه

‏وأبوه توقف له ليا حام حُكّام

‏واللي يقوله لا نطق قابلينه

حنا السعوديين للغاوي ألغام

وللمحترم حنا دروعٍ حصينة

الشعب مأمومين والحاكم إمام

من دون مكة والحرم والمدينة

والمعتدي تايه ولو نام ما نام

تُحرم على اللي يعتدون السكينة

لأن الوطن نهجه على نهج الإسلام

وأرواحنا فدوة ترابه وطينة