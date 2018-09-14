آمن أم سام؟.. الغذاء والدواء تكشف حقيقة الهيل

المواطن - الرياض

كشفت هيئة الغذاء والدواء، حقيقة ما تداوله البعض بشأن اعتبار الهيل نباتًا سامًّا وغير صالح للاستهلاك الآدمي وله تأثيرات سلبية على صحة الإنسان.

وأكدت الهيئة أن الهيل من البهارات ويستخدم مع الأغذية والمشروبات لإعطائها نكهة مميزة أو للتزيين.

وشددت الغذاء والدواء على أن الهيل آمن للاستهلاك لهذا الغرض.

ومن المعروف أن الهيل يُستخدم في كثير من أنواع الطبخ؛ كأرز الكبسة، أو قلاية البندورة، أو الشاورما، وغيرها من الأكلات التي لها مذاق رائع، ويُضاف إلى ذلك أيضًا أنه يستخدم في علاج الكثير من الأمراض، وينتشر بشكل كبير في ماليزيا والهند، ويحتوي على زيوت طيارة في بذوره كما الزنجبيل تمامًا.