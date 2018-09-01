أحد ممطر على 5 مناطق والأرصاد تعلن خريطة الغبار

أحد ممطر على 5 مناطق والأرصاد تعلن خريطة الغبار

2018/09/01
الساعة 9:12 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد سماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، كما أن الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

وأوضحت أن السحب الرعدية قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، والقصيم والمدينة المنورة.


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