أحلامهم حقيقة

المواطن - محمد سمعة

عدل الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس بعض مواعيد المباريات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم وذلك بعد مطالبة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وكان تركي آل الشيخ طالب اتحاد الكرة بتعديل بعض مباريات الدوري السعودي لضمان استمرار المتعة خلال أيام متتالية عن طريق تقسيم مباريات الفرق الجماهيرية على عدة أيام لضمان المتابعة المثيرة من الجماهير بدلاً من إقامتها في يوم واحد.

وبعد تعديل بعض مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت الجماهير سعيدة للغاية، خاصة بعد ضمان توزيع المباريات الجماهيرية على مدار أيام مختلفة من أجل متابعة الدوري السعودي بإثارة وترقب.

كما أن قرار اتحاد الكرة بتعديل بعض مواعيد المباريات، سيساهم بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة في زيادة عدد الحضور الجماهيري للمباريات والتي تُقام في الملاعب المختلفة.

يذكر أن عدد الحضور الجماهيري كان كبيرًا في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان حيث حضر 79 ألف متفرج، حيث لُوحظ وجود تفوق كبير عن عدد الحضور الجماهيري في أول جولة خلال آخر موسمين.

وتم تسمية الدوري السعودي موسم 2018-2019 بنسخة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تقديرًا لجهود سمو ولي العهد في إعلاء شأن الكرة السعودية ووضع الدوري السعودي على خارطة أفضل 10 دوريات عالمية خلال الفترة المقبلة.

سينتهي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في شهر مايو المقبل.