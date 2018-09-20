أحمد موسى .. طرب غير والغالي ثمنه فيه

المواطن - محمد سمعه

أطرب النجم النيجيري أحمد موسى لاعب نادي النصر، جماهير العالمي بالأمس وبأداء مميز وذلك خلال مباراة القادسية في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019.

ونجح أحمد موسى في تسجيل ثلاثة أهداف” هاتريك” ليكون أول هاتريك له في الموسم الحالي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد أحمد موسى أغلى صفقة أُبرمت في الدوري السعودي بالموسم الحالي، حيث انضم إلى نادي النصر قادمًا من صفوف فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

وبعد تألق أحمد موسى اللافت للأنظار في مباراة النصر والقادسية، سينافس اللاعب النيجيري بقوة وذلك من أجل نيل لقب هداف دوري الأمير محمد بن سلمان لموسم 2018-2019 في موسمه الأول.

وتميز أحمد موسى خلال أول ثلاث مباريات لنادي النصر بالتركيز والجهد الوفير وصنع الخطورة على دفاعات الخصوم حتى وإن لم يُسجل.

وقبل انتقال أحمد موسى إلى صفوف النصر، كان اللاعب تألق بشكل كبير مع المنتخب النيجيري في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، على الرغم من خروج منتخب بلاده من الدور الأول للبطولة.

سجل أحمد موسى هدفين في شباك منتخب آيسلندا في المباراة الثانية للمنتخب النيجيري في دور المجموعات في كأس العالم 2018.

وانتقل أحمد موسى إلى صفوف النصر مقابل 15 مليون جنيه إسترليني قادمًا من ليستر سيتي في صيف العام الجاري، وبعد هاتريك اللاعب في شباك القادسية أثبت اللاعب أنه كان يستحق دفع مبلغ مالي كبير من أجل التعاقد معه.

يذكر أن أحمد موسى سبق له التألق مع المنتخب النيجيري في كأس العالم 2014 في البرازيل، كما سجل هدفين وقتها في شباك منتخب الأرجنتين في مرحلة دور المجموعات بالمونديال البرازيلي.

يتطلع أحمد موسى إلى الاستمرار على نفس ذات المستوى عند مواجهة التعاون يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.