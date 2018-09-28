أحياء جنوب الرياض تعاني من السيارات التالفة

المواطن - شيخة الشيباني

يعاني سكان الأحياء الجنوبية للعاصمة الرياض من تواجد مكثف للسيارات التالفة حيث تتراكم في الشوارع والأراضي الفضاء ومواقف الأماكن العامة بشكل يعيق الحياة.

وأعرب محمد القحطاني من سكان حي الدار البيضاء عن تخوفه من أن تستغل هذه السيارات التالفة للتستر على الجرائم كأن تكون مستودعًا للممنوعات كالمخدرات وغيرها إضافة إلى منظرها العام الذي يشوه الأحياء مطالبًا الجهات المختصة بإزالتها على وجه السرعة.

من جانبه أشار أحمد عبدالله من سكان حي العزيزية إلى أن الحي كغيره من الأحياء المجاورة يعاني من السيارات التالفة الملقاة في كل مكان مبديا تخوفه من الانتشار المتزايد لها دون أن تضع الجهات المختصة الحلول لإزالتها وإلزام أصحابها بضرورة إبعادها.

وتطرق المواطن علي الفيفي إلى خطورة مثل هذه السيارات من الناحية الأمنية مطالبًا بضرورة إزالتها خاصة أن أغلبها توجد بها لوحات وبالتالي من السهل الوصول والتواصل مع مالكها.