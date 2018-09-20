أرامكو تطلق منظومة فعاليات على مستوى المملكة للاحتفال باليوم الوطني الـ 88

المواطن - واس

تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية، تطلق أرامكو السعودية منظومة فعاليات على مستوى المملكة للمشاركة الفعالة في الإحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، و التي تجسّد مشاعر البهجة والفخر لتعم أرجاء المملكة احتفاءً بإنجازات الماضي والحاضر وتطلعاً لإنجازات المستقبل، وخلق فرص واعدة وعديدة تُسهم في بناء السعودية الحديثة.

وتشمل الفعاليات الإحتفالية التي تنظمها أرامكو السعودية عدة برامج من أبرزها مجموعة الفعاليات التي يحتضنها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” والذي من المتوقع أن يستقبل آلاف الضيوف يوميًا خلال الفترة من 20-23 سبتمبر الجاري، كما تشمل البرامج معرضاً تفاعلياً في جدة، واحتفالات الأحياء السكنية التابعة للشركة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مشاركة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وشبكات التواصل الإجتماعية، والمطارات، والإعلام الخارجي، لمواكبة هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، وتجسيد صور التلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب.

وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر أن “طاقات الوطن تستمد من أبنائه وبناته، ونحن نفخر بوطن كله طاقات”، مضيفاً “أن أرامكو السعودية تفخر أيضًا بأنها جزء أساس من مسيرة بناء هذا الوطن العريق في الماضي والحاضر والمستقبل، إذ أن الشركة تأسست بعد عدة أشهر من توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه، وقد تشرفت أرامكو السعودية، عبر السنين من خلال أعمالها ومشاريعها العملاقة، في تنمية وازدهار بلادنا الغالية وتطوير مواردها البشرية، وصولاً للإسهام المميز في تحقيق رؤية السعودية 2030”.

وأضاف المهندس الناصر أن أرامكو السعودية ستطلق منظومة رائعة من الفعاليات الداخلية في مناطق أعمالها حول المملكة، وكذلك تشارك في فعاليات بالتعاون مع مؤسسات داخل المملكة وخارجها اتساقاً مع حضورها وانتشارها العالمي , وتعكس هذه الفعاليات مختلف جوانب التنمية والنهضة الشاملة والمستدامة في بلادنا، وتقدّم للأجيال برامج ثقافية وفنية تتضمن لمحات من هذا التاريخ العريق الذي يجسّد أجمل صور التلاحم والبناء الذي تمّ بعزيمة وإرادة أبناء الوطن، مشيراً إلى أهمية أن يكون لكل فرد دور إيجابي وبصمة مميزة في تنمية الوطن وأن نسعى لأن نكون من عوامل التحفيز والتمكين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

واختتم الناصر حديثه قائلاً: “في هذه المناسبة العزيزة أرفع، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كافة منسوبي أرامكو السعودية من موظفين وموظفات، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهم الله-، أسمى آيات التهاني والتبريكات، داعياً المولى أن يسدد على الخير خطاهما، وأن يبارك للوطن وأبنائه وبناته، وأن تعود هذه الذكرى العطرة على المملكة سنين عديدة في ظل قيادتها الحكيمة برؤيتها الملهمة، وعزمها الأكيد على تحقيق مستقبل زاهر لأبنائها.”

ويطلق مركز “إثراء” وهو المظلة الإبداعية الشاملة لأرامكو السعودية في مقره في الظهران، مجموعة من البرامج ذات الطابع الوطني، التي تنظّم لأول مرة بهذه المناسبة، وتسلّط الضوء على المواهب الوطنية من خلال عرض أفلام من الإنتاج السعودي، وعدد من الأنشطة الموسيقية السعودية التي تعزّز الإهتمام بالتراث الثقافي والهوية الوطنية، ومن أبرز الفعاليات التي سيقدمها مركز إثراء، عرضاً مرئياً إبداعياً على الواجهات ثلاثية الأبعاد لمبنى إثراء الأيقوني، ويجسد العرض المرئي في محتواه ملامح اليوم الوطني، كما سيقدم إثراء أغاني سعودية، وعرض “غرافيتي” يتعرّف فيه الزوّار على تقنيات فنيّة تفاعلية نابضة بالألوان، ومشاركة الزوّار الحدث المميّز بتعليق أعلى سارية علم في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تقديم التراث والفلكلور السعودي في الساحات الخارجية، وتزيين كافة أقسام المركز بالأعلام الوطنية وتوزيعها على الحضور.

وتشهد الفعاليات أيضًا إطلالة الفنان عبد الرحمن بن محمد، كأوّل فنان سعودي على خشبة مسرح “إثراء”، حيث سيشارك هذا الفنان ذو الطابع الثقافي جمهور الوطن رحلته المستمرة منذ عقدين من الزمن في مجال الموسيقى الجديدة، من خلال تقديم لوحات غنائية عبر قصائد من تراث الجزيرة العربية سطّرها الشعراء القدامى والمحدثين، كامرؤ القيس، وطرفة بن العبد، ونزار قباني.

وللمرة الأولى سيتاح فيلم “جود” للجمهور خارج سينما إثراء، وهو فيلم إبداعي بمستوى عالمي من إنتاج مركز إثراء. يقدم الفيلم مادة بصرية ملهمة، ومشاهد ساحرة بإيقاعات موسيقية أخاذة عن المملكة. وقد استوحيت فكرة الفيلم من نمط بناء القصيدة الجاهلية التي نشأت في أرض الجزيرة. الجدير بالذكر أن فيلم “جود” سيعرض أيضًا في 20 موقعًا بـ 16 مدينة في أنحاء المملكة بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وعدد من المؤسسات والمراكز والجامعات الوطنية , كما سيتم عرضه في 19 مدينة، بـ 15 دولة في 3 قارات حول العالم من طوكيو، وسيؤل، وبكين، ونيودلهي شرقًا إلى لندن وأمستردام، وباريس، وواشنطن دي سي، وهيوستن غربا، مرورًا بموسكو، واسطنبول، وروما، وأوسلو، وذلك ضمن الفعاليات التي تشارك فيها أرامكو السعودية خارج المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، وسيتاح لآلاف المشاركين في احتفالات اليوم الوطني خارج المملكة الإستمتاع بمشاهد رائعة تعكس العمق الحضاري واتساع التنوّع الطبيعي والثقافي في المملكة , كما يقدّم مركز “إثراء” مجموعة من العروض الهوائية التفاعلية في “القاعة الكبرى”، و”مختبر الأفكار” الذي سيقدّم 60 عملًا إبداعيًا تحكي جوانب من قصة الإبداع والإبتكار في العالم، ومكتبة تعرض 1600 مادة مصنعة ذات مزايا ابتكارية، وغيرها من الأنشطة المتنوعة، التي تربط الزوّار بالبيئة والفنون والتقنية.

وكانت مجلة “تايم” العالمية قد اختارت مؤخرًا مركز “إثراء” ضمن قائمة أعظم 100 موقعٍ في العالم يوصى بزيارتها، كما تنظّم الشركة في هذا الإطار معرضًا تفاعليًا تزامنًا مع اليوم الوطني، تنطلق فعالياته اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018م في مجمع العرب مول بمدينة جدة، وتستمر خمسة أيام، وذلك بهدف تعزيز مفهوم الإنتماء وتجسيد روح المواطنة بين أفراد المجتمع، وإبراز دور الشركة وإسهاماتها في بناء الوطن وتحقيق رؤية السعودية 2030.

ويشمل المعرض التفاعلي قسم التعبير الإبداعي الذي يجمع بين التراث والفن الحديث من خلال مشاركة فنانين سعوديين يجسّدون فن التراث السعودي والعالم الافتراضي والمستقبل الواعد، وقسم التمكين الذي يضم مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) الذي يبرز دعم رواد ورائدات الأعمال، وتمكين الشباب والفتيات، كما تتضمّن فعاليات المعرض قسم المواطنة الذي يستعرض مبادرات تنموية تمكّن المواطنين من خلق حلول مبتكرة للمشاركة الإقتصادية، وتدفع بمجتمعاتهم إلى الأمام، وتجسّد قصص نجاح فريدة، وسيتم كذلك عرض عدد من مبادرات أرامكو السعودية في مجال المواطنة، تشمل مشروع تطوير صناعة العسل في الباحة، واستزراع وإنتاج البن في جازان، ومركز قيطان للخياطة والتطريز لضعيفات السمع في الدمام، بالإضافة إلى مبادرة “صُنع في مكة”، وقسم خاص للأطفال يقدم عروضاً مرئية لجيل النشء لتعريفهم بمعالم المملكة بطريقة مشوّقة وهادفة.

كما تنظم الشركة عدداً من الفعاليات الترفيهية والثقافية بمناسبة اليوم الوطني داخل الأحياء السكنية التابعة لها في 12 موقعاً في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة 22 إلى 25 سبتمبر 2018م، وهي فعاليات موجهة لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم، وتتوزع الفعاليات في مجمعات أرامكو السعودية الرئيسة في الظهران، وبقيق، والعضيلية، ورأس تنورة، والرياض، وجدة، وينبع، بالإضافة إلى المجمعات في المناطق النائية، وتشمل الفعاليات الاحتفالية، عرض الأوبريت السعودي، وفرقة الفنون الشعبية السعودية، ومحطة القهوة التقليدية، وخيمة القصص عن المملكة، وفعاليات الحناء للنساء، وفعالية بناء العلم السعودي، وقطار المرح العائلي، وركن الأزياء والصور، والشخصيات الكرتونية للأطفال، وعرض ألعاب الخيول، بالإضافة إلى عروض الجوائز التقديرية، وغيرها من الفعاليات.

يذكر أن من ضمن الفعاليات التي ستقام في الأحياء السكنية في الظهران، ستشارك فيها عدد من الجهات الخيرية تتمثل في كل من صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، ومركز عطاء الخير التابع لجمعية فتاة الخليج الخيرية النسائية، ومركز مشاعل الخير، سيقدمون عروضًا خاصة ومنتجات حرفية تقليدية محلية الصنع.