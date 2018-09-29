أسعار البنزين في دول الخليج .. الإمارات الأعلى

المواطن - الرياض

احتلت الإمارات المرتبة الأولى في أسعار الوقود بين دول الخليج العربي خلال شهر سبتمبر الجاري.

وبلغ سعر لتر بنزين 91 في الإمارات ما يعادل 0.65 دولار، في حين جاءت عمان في المركز الثاني بقيمة 0.57 دولار، تلتها قطر بسعر 0.55 دولار، فيما جاءت كل من السعودية والبحرين في المركز الرابع بقيمة 0.37، وفي المركز الأخير كانت الكويت الأرخص سعرًا حيث سجلت 0.28 دولار لكل لتر بنزين.

وكانت الإمارات قد قامت مطلع الشهر الماضي بخفض سعر الديزل ورفع سعر البنزين بنوعيه (الممتاز والعادي) مقارنة بالشهر الذي سبقه.