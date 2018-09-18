أسعار النفط تواصل انخفاضها في آسيا.. لهذا السبب

المواطن - الرياض

واصلت أسعار النفط انخفاضها في آسيا، اليوم الثلاثاء، بسبب القلق من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وانعكاساتها على النمو العالمي وعلى الطلب على النفط الخام.

وحوالي الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجعي للخام الأميركي، تسليم أكتوبر 24 سنتاً إلى 68,67 دولار في المبادلات الالكترونية في آسيا.أما برميل برنت المرجع الأوروبي، تسليم نوفمبر فقد تراجع 42 سنتاً وبلغ سعره 77,63 دولار.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 10 بالمئة على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار لمعاقبة الصين لعدم تصحيحها ممارساتها التجارية التي يعتبرها “غير نزيهة”.

وبذلك تكون الإدارة الأميركية قد فرضت رسوماً جمركية على حوالي نصف قيمة وارداتها من الصين. ولن تتأخر بكين على الأرجح في الرد على هذه الإجراءات.

وفتحت أسواق المال في الصين على تراجع اليوم الثلاثاء بعد إعلان الإجراءات الأميركية الجديدة.ويخشى المحللون من أن تلحق هذه الإجراءات والإجراءات المضادة ضرراً بالاقتصاد العالمي وتسبب تراجعاً في الطلب على الخام.

وقال جينجي بأن المحلل في مجموعة “آي جي” في سنغافورة إن السلطات الصينية عالقة بين المطرقة والسندان، بين ضرورة حماية موقعها ومحاولاتها للتوصل إلى حل مع الولايات المتحدة.

وأضاف إذا لم تستسلم الصين أولا، فيبدو أنه سيكون هناك تصعيد وهذا ما لا يبشر الأسواق والمستثمرين بالخير.

أما راجيف بيسواس المحلل في مجموعة “آي اتش اس ماركيت” فقد رأى أن الرسوم الأميركية “ستسبب أضراراً جانبية كبيرة لاقتصادات آسيوية أخرى تشكل جزءاً من الشبكة اللوجستية للصناعة في شرق آسيا”.

وأضاف أن “حوالي ثلث القيمة المضافة للصادرات الصينية يأتي من المواد الأولية الأجنبية وسلع وسيطة يتم استيراد الجزء الأكبر منها من اقتصادات شرق آسيا”.

وأغلق برميل برنت الاثنين على 78,05 دولار في سوق المبادلات في لندن. أما برميل النفط الخفيف فقد خسر 8 سنتات وأغلق على 68,91 دولار في نيويورك.