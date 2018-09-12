أسعار النفط قرب 80 دولاراً للبرميل

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن اقتربت من أعلى مستوياتها هذا العام إثر انخفاض في مخزونات الخام الأميركية، واحتمال فقد معروض إيراني مما زاد المخاوف بشأن التوازن الدقيق بين الاستهلاك والإنتاج.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً عند 78.83 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامست ذروتها للجلسة عند 79.66 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو عندما اخترق السعر 80 دولارًا.

وزادت عقود الخام الأميركي 35 سنتاً إلى 69.60 دولار للبرميل.

وقال مدير أبحاث سوق النفط والغاز في إتش.إس.بي.سي، غوردون غراي: “نعتقد أن العوامل الأساسية لسوق النفط تدعم على نحو متزايد أسعار الخام، على الأقل عند المستويات الحالية”.

وتابع: “في حين لا نتوقع صراحة أن يرتفع برنت إلى 100 دولار للبرميل فإننا نلحظ مخاطر حقيقية بأن يحدث هذا. حقيقة أن هناك حاجة بالفعل إلى معروض أعلى بكثير من منتجين، والمستويات المتدنية من الطاقة الفائضة المتبقية تجعل المنظومة العالمية منكشفة انكشافاً كبيراً على أي تعطيلات كبيرة أخرى”.