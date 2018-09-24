أعزب عسكري ومعه أمه وأخواته فهل يشمله دعم وزارة الإسكان ؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

تساءل مواطن بشأن إمكانية حصول الموظف العسكري غير المتزوج على الدعم من وزارة الإسكان، موضحًا أنه يعيش مع أمه وأخواته.

وردت وزارة الإسكان على الاستفسار بقولها: “الأعزب لا يمكنه التقديم؛ لأنه لم يستوفِ شرط الأسرة، وللمزيد الرجاء الاطلاع على اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: هنا “.

وقالت وزارة الإسكان في وقت سابق: إن برنامج سكني لا يستبعد المتقاعدين أو من هم على وشك التقاعد، لافتةً إلى أن هذه الفئة لها أولوية خاصة.

ولفت متحدث الإسكان، سيف السويلم، في بيان له بالإشارة إلى المقطع المتداول لأحد مستفيدي إسكان الطائف، إلى أن برنامج سكني يقدم خدماته وخياراته السكنية لكافة المواطنين، بما في ذلك المتقاعدون والقريبون من التقاعد.

وأضاف أنه أكدت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على توفير كافة الخيارات والبرامج السكنية لجميع فئات المجتمع، بما فيهم المتقاعدون، فهي من أهم الفئات التي نحرص على توفير التسهيلات والحلول المناسبة لها لتملك المسكن الملائم.

‏وختم بقوله: وننوه إلى أنه لا يمكن إسقاط حق أي مواطن مستحق للدعم السكني، وستتحقق الوزارة من تفاصيل الموضوع لاتخاذ الإجراء اللازم مع الموظف الذي أفاد بعدم استحقاق المواطن صاحب المقطع المتداول.