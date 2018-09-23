أعلام وأناشيد وطلاب.. قيادة الجنوبية تحتفل باليوم الوطني بطريقتها الخاصة

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

برعاية قائد المنطقة الجنوبية، اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري، احتفلت قيادة المنطقة الجنوبية عصر اليوم الأحد بانطلاق قافلة الاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين لمملكتنا الغالية.

وكانت نقطة البدء حديقة الأمير سلطان داخل مدينة الملك فيصل العسكرية، حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم قصيدة شعرية، وبعد ذلك ألقى قائد المنطقة الجنوبية كلمة قدم فيها التهنئة باسم قواتنا المسلحة بالمنطقة الجنوبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكل رجال الوطن في يوم الوطن، ثم أعلن انطلاق القافلة.

وحضر الحفل مساعد قائد المنطقة الجنوبية وقادة وحدات المنطقة الجنوبية والوحدات المشاركة في القافلة وحملة الإعلام، يتقدمهم علم المملكة وفرقة الموسيقى وعدد كبير من ‏طلاب ‏مدارس الأبناء في مدينة الملك فيصل العسكرية والعربة الرئيسية للاحتفال من إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية وفرسان نادي ركوب الخيل، وقد تجولت القافلة داخل مدينة الملك فيصل العسكرية بالأهازيج والأناشيد الوطنية.