أكثر من 150 ألف علم توشح مدن المملكة بالأخضر

المواطن - واس

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أكثر من 150 ألف علم رفرف في مدن ومحافظات المملكة وأضاءت سماء المملكة ومناطقها ومدنها، باللون الأخضر وازدانت بها شوارعها ومواقعها المختلفة بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة، بالإضافة إلى أكثر من 800 فعالية، شهدها 331 موقعًا من مواقع مدن المملكة الغالية.

وغطت مظاهر الاحتفاء أرجاء المملكة ومدنها كافة، من خلال تزيين الميادين والشوارع الرئيسة بالأعلام، وإضاءة المجسمات، والعبارات الخالدة في توحيد المملكة وتعزيز المكتسبات الوطنية.

كما شملت الفعاليات أنشطة للتشجير وتوسيع المسطحات الخضراء، إسهامًا في زيادة الرقعة الخضراء في المملكة وتشجيعًا على تحسين البيئة، بالإضافة إلى بعض مشاهد النظافة وإزالة عناصر التشويه التي تحدث في بعض المدن، وتحُول دون إظهار ثمرة الجهود العظيمة التي تضطلع بها كافة الإمارات والمؤسسات المجتمعية، حيث شارك عدد كبير من المتطوعين والأهالي في تنفيذ مشاريع التشجير داخل الأحياء، وقد تم استثمار اليوم الوطني في زيادة وتيرة التشجير عن طريق فعالية خدمة وطن؛ ليحظى هذا اليوم الغالي بزراعة الأشجار من قبل المتطوعين من المواطنين والمقيمين، كما قاموا بعد الانتهاء من الزراعة بحملة نظافة وتجميل لكافة المواقع والشوارع المحيطة وداخل الأحياء.

وحرصت الوزارة بتهيئة كافة الحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية والشواطئ لاستقبال المواطنين والمقيمين، والاحتفاء بهذا اليوم الوطني إلى جانب توفير كل ما يلزم من خدمات الصيانة والنظافة في مواقع الفعاليات.

ولاقت الفعاليات صدًّا طيبًا وواسعًا في نفوس المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن ارتياحهم وتقديرهم للجهود الجبارة التي تبذلها الوزارة والأمانات والبلديات في الاحتفاء مع أبناء المملكة ومشاركتها لهم في هذا اليوم وإدخال السرور على الجميع من خلال الفعاليات التي أشرفت على تنظيمها عبر تسخيرها لكافة المرافق البلدية لإقامة الاحتفالات.