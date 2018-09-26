ألمانيا ترغب في فتح صفحة جديدة مع المملكة وعودة السفير السعودي قريبًا

ألمانيا ترغب في فتح صفحة جديدة مع المملكة وعودة السفير السعودي قريبًا

2018/09/26
الساعة 3:37 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف المتحدث باسم الخارجية الألمانية، أن بلاده تأمل عودة السفير السعودي إلى برلين سريعًا.
واتفقت السعودية وألمانيا أمس الثلاثاء على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد خلاف دبلوماسي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين دام لأكثر من عشرة أشهر.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس التقى وزير الخارجية عادل الجبير  أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال هايكو ماس: “في الأشهر الماضية، شهدت علاقاتنا سوء تفاهم، وتناقضًا حادًا رغم علاقاتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ونحن نأسف بصدق لهذا”.

وأضاف “كان ينبغي لنا أن نكون أكثر وضوحًا في اتصالاتنا وحوارنا من أجل تفادي سوء التفاهم بين ألمانيا والمملكة”.


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