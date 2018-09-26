أمالا يطلق حسابه الرسمي على تويتر

المواطن - الرياض

أطلق مشروع “أمالا”، اليوم الأربعاء، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان المشروع قد أعلن إطلاقه صندوق الاستثمارات العامة.

ويُعتبر المشروع وجهة سياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر، تهدف إلى الريادة في السياحة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج.

وتوصف منطقة المشروع بكونها “ريفيرا الشرق الأوسط”؛ نظرًا لكونها امتدادًا طبيعيًّا لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل.

وسيتكفل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غرب المملكة.

وسيوفر المشروع فرصة استثنائية للمستثمرين والمشغلين من القطاع الخاص لتمويل أعمال التطوير والتشغيل لمرافق المشروع المختلفة.

ومن المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019 وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020، وسيتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028.