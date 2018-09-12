أمانة جدة تطارد البقدونس وتستدعي أصحاب المراكز لأخذ تعهدات

المواطن - جدة

شددت أمانة محافظة جدة أعمالها الرقابية على سوق الخضار المركزية، لمنع دخول منتج البقدونس، حتى يتم فحصه والتأكد من أن المبيد في الحدود المسموح بها للاستهلاك الآدمي، ومن ثم السماح بعرضه داخل السوق.

وقالت أمانة جدة إنه جرى خلال الأسبوع الجاري سحب 15 عينة، من مركبات النقل المحملة بالبقدونس واتضح صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي إجراءات احترازية كلّفت الإدارة العامة للأسواق والمسالخ بأمانة جدة عدداً من المراقبين الصحيين، بالقيام بحملة مكثفة على المراكز التجارية والأسواق والمحلات الخاصة ببيع الخضار، وسحب عينات وإرسالها إلى المختبر للتأكد من عدم وجود المبيد بالبقدونس المعروض للبيع، فيما تم إشعار جميع أصحاب المراكز التجارية بضرورة مراجعة الأمانة خلال 48 ساعة، لأخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم بيع المنتج إلا بعد فحصه من قبل مختبر الأمانة. وكانت أمانة جدة قد حظرت في وقت سابق بيع البقدونس في سوق الخضار المركزية بعد كشف مختبر الأمانة وجود نسبة عالية من المبيدات الحشرية في إحدى العينات، واشترطت للسماح بعرضه في السوق إجراء الكشف والتحاليل اللازمة للتأكد من سلامته.