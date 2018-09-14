أميركا: نعمل مع السعودية وأعضاء أوبك لمنع حدوث قفزة في أسعار النفط

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، أن المملكة والأعضاء الآخرين في أوبك وروسيا يستحقون الإشادة لمحاولتهم منع حدوث قفزة في أسعار النفط.

وقال بيري اليوم للصحافيين عقب اجتماع مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو: “السعودية، وأعضاء أوبك الذين يعدلون إنتاجهم لتجنيب مواطني العالم طفرة في سعر النفط… يستحقون الاحترام والتقدير، وروسيا واحدة منهم”.

وأضاف بيري أن الولايات المتحدة وروسيا والسعودية يعملون معًا لكي تظل أسعار الطاقة العالمية في المتناول.

وهبطت أسعار النفط اليوم الجمعة متراجعة عن أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع تركيز المستثمرين على خطر أن تؤدي أزمات الأسواق الناشئة والتوترات التجارية إلى إضعاف الطلب رغم تقييد الإمدادات.