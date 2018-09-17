أمير الرياض يواسي أسرة الشهيد النقيب آل بريك

المواطن - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لأسرة الشهيد النقيب طيار سعود بن ناصر بن جريس آل بريك، الذي استُشهد إثر سقوط طائرته بسبب عطل فني بالطائرة أثناء تأديتها إحدى المهام لمكافحة الاٍرهاب والتهريب في محافظة المهرة في اليمن .

جاء ذلك خلال زيارة، قام بها أمير منطقة الرياض لمقر عزاء الشهيد بالرياض .

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن عزائه في فقيد الوطن، سائلاً المولى – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته، ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ورفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد، وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.