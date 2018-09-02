أهداف +90 .. صاعق قتل الطموحات 3 مرات

المواطن - محمد سمعة

أشاد كثيرون بمباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019 في جولته الأولى حيث اتسمت المباريات بالقوة وشدة المنافسة حتى إطلاق صافرة النهاية من قبل حكم المباراة.

وشهدت ثلاث مباريات في الجولة الأولى تفوق ثلاثة لاعبين وإحراز أهداف ما بعد الدقيقة التسعين والتي ساهمت في إحراز إما نقاط الفوز أو التعادل لأنديتهم.

كما أن أهداف ما بعد الدقيقة التسعين كانت بمثابة ألم مُوجع لفرق فقدت نقاط المباراة أو فقدت الحصول على نقطة التعادل، مما يدل على أن الإثارة لن تنتهي مع توالي مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت المباراة الأولى بين ناديي الاتفاق والرائد والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، كانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث سجل للاتفاق اللاعب محمد مرزوق الكويكبي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، ثم سجل بعد ذلك اللاعب صالح الشهري هدف التعادل للرائد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

كما أن مباراة النصر وأحد، شهدت تحقيق العالمي فوزًا متأخرًا على حساب نادي أحد، حيث افتتح اللاعب يحيى الشهري التسجيل للنصر في الدقيقة الثانية عشرة، ثم سجل لاعب النصر بيتروس ماثيوس هدف التعادل لأحد بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

ثم تمكن النجم المغربي نور الدين مرابط بعد ذلك من تسجيل هدف الفوز الغالي لنادي النصر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

كما تمكن اللاعب جون أرانجو من تسجيل هدف التعادل القاتل لفريق الباطن، في شباك النادي الفيصلي في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة لينجو الباطن من الخسارة في الجولة الأولى.