أول وعد من مدير صحة عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

رفع مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عائض عسيري، شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على الثقة الغالية بتكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية في منطقة عسير ، بالإضافة إلى عمله مديراً عاماً للشؤون الصحية في منطقة نجران .

وأوضح عسيري قائلاً : نستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في تلبية تطلعات قادة هذا الوطن ، وخدمة أبنائه ، مؤكداً لأهالي منطقة عسير الكرام أنه سوف يعمل على مواصلة تطوير خدمات القطاع الصحي ، والسعي لتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة في كافة المنشآت الصحية بالمنطقة ، بتضافر جهود فريق العمل ، مع مواصلة الجهود المبذولة في منطقة نجران ، بما يتواءم مع متطلبات برنامج التحول الوطني 2020 ، ورؤية المملكة 2030 ، وذلك بدعم وتوجيهات أمير المنطقة وسمو نائبه ومتابعة ودعم وزير الصحة.

إلى ذلك استهل مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير عمله اليوم الأربعاء الموافق ٢٦/١٢/١٤٣٩هـ ، بتفقد سير العمل في جميع أقسام المديرية والإدارات ووجه العسيري الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المرضى والمراجعين .