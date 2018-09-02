إخلاء مستشفى الثغر بجدة بعد حريق بسبب التماس كهربائي بالتكييف

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

أخلى مستشفى الثغر بجدة عددًا من الأقسام بعد حريق محدود اشتعل فيه نتيجة التماس في أحد أجهزة التكييف.

أوضحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة في بيان صحفي صادر عنها بأنه في حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد الموافق 22/12/1439هـ حدث حريق محدود نتيجة التماس في ( الدينامو ) الخاص بأحد أجهزة التكييف مما أدى لانتشار رائحة الدخان بالمبنى وسطح مبنى الإدارة وأدى ذلك للتأثير سلبًا على الجهد الكهربائي داخل مستشفى الثغر بجدة .

وأوضحت صحة جدة أنها قامت بالتنسيق مع إدارة المستشفى والإدارات المعنية وبحضور فرق طبية مجهزة بإشراف مباشر من قيادات صحة جدة برفع درجة التأهب حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات، حيث تم على الفور إخلاء المرضى المنومين بقسم الأطفال احترازيًا، إلى جانب التأكد من أن ألسنة الدخان لم تصل إلى الأقسام الداخلية بالمستشفى.

وأضافت أنه تمت السيطرة على الدخان ، مبينة أنه جرى نقل حالتين من قسم الطوارئ عناية مركزة إلى طوارئ مستشفى الملك عبد العزيز ، إضافة إلى نقل ٤ حالات من وحدة العناية المركزة للمواليد إلى مستشفى شرق جدة، ونقل حالة واحدة أطفال حرجة لمستشفى العزيزية .

وأكدت صحة جدة أنه جار استعادة الأوضاع الطبيعية للمستشفى بصورة تدريجية وبإشراف من المختصين. كما أبدت شكرها الجزيل على سرعة تفاعل إدارة الدفاع المدني مع الموقف والتعامل معه بحرفية ومهنية عالية أدت لخلو الحادثة من أي إصابات ولله الحمد.