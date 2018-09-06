إصابة شراحيلي الهلال

المواطن - مروة نبيل

أُصيب أحمد شراحيلي خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره الفيصلي، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أحمد شراحيلي، لإصابة في مفصل القدم مع بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الفيصلي الودية، ولم يستطع اللاعب استكمال اللقاء، ليُغادر مبكرًا.

ومن المُقرر أن يخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أحمد شراحيلي، لفحوصات طبية، لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج التي يحتاجها.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف، استعدادًا لمباراة الرائد، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.