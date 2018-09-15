إصدار الرخص الزراعية إلكترونياً عبر سجل.. هنا الرابط

المواطن - واس

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في إصدار الرخص الزراعية إلكترونياً عبر نظام “سجل” من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك استعدادا لتطبيق الضوابط والشروط لقرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في 25 صفر المقبل، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف.

وأوضح مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وتطوير السجل الزراعي في الوزارة المهندس محمد العبد اللطيف، أن الوزارة شرعت في إصدار الرخص الزراعية للمزارعين وفق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وسيتمكن المزارعون الذين سجلوا في برنامج “سجل” وتنطبق عليهم الشروط من إصدار رخصهم مباشرة بشكل إلكتروني بدون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، وذلك بعد استلامهم رسالة نصية من الوزارة عبر الجوال ، وذلك عبر الدخول لموقع الوزارة واستكمال إجراءات إصدار الرخصة عبر الرابط التالي: (هنا).

وشدد العبداللطيف على أنه لا يمكن إصدار سجل زراعي لمن لم يقم بتسجيل مزرعته عبر “سجل”، وذلك حسب ما ورد في نص ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء، فانه يلتزم كل من يزاول النشاط الزراعي بالحصول على سجل زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويحدد فيه نوع نشاطه والمساحة المزروعة وإحداثيات المزرعة.

وألزمت الوزارة مؤخراً الشركات والمؤسسات الزراعية بعدم بيع بذور الأعلاف للمزارعين إلا بعد الحصول على الرخصة الزراعية الصادرة من الوزارة، والتي يتم بموجبها تحديد نوع وكمية البذور وفق نوع المحصول والمساحة المقررة بالرخصة، ولن يتم السماح لمن ليس لديه رخصة زراعية لزراعة الأعلاف بالاستمرار في زراعة الأعلاف اعتباراً من تاريخ تطبيق القرار في 25 صفر 1440هـ.

وأكملت الوزارة تسجيل 21426 مزرعة في برنامج “سجل” منذ بداية إطلاقه في تاريخ 6 2/ / 1439هـ حتى الآن، ويبلغ أعدد المزارع المؤهلة للاستمرار في زراعة الأعلاف حتى الآن نحو 10582 مزرعة. وتستهلك زراعة الأعلاف حوالي 17 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، سينخفض إلى حدود 8 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً بعد تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف.