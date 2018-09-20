إطلاق نار نشط يقتل 3 أشخاص في أمريكا

قُتل 3 أشخاص على الأقل، في حادث إطلاق نار في ولاية ميريلاند.

وقال مسؤولون في الشرطة المحلية بالولاية، إن إطلاق النار وقع في منطقة بيريمان، وطلبت السلطات من السكان تجنب المنطقة بحسب سكاي نيوز.

ووصف مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الواقعة بـ”وضع إطلاق نار نشط”، وقال إن مكتبه الميداني في بالتيمور يوفر المساعدة.

وقال مكتب رئيس الشرطة المحلية في مقاطعة هارفورد على “تويتر”: “لا يزال الموقف يتطور”، مشيراً إلى أن المشتبه به تعرض لإصابة ونقل إلى المستشفى، وهو في حالة حرجة.

وتقع منطقة بيريمان على بعد نحو 55 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من بالتيمور.