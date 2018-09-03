إعفاء العقارات المؤجرة لسكن الطلاب من القيمة المضافة

المواطن - الرياض

أعلن حساب ضريبة القيمة المضافة على تويتر إعفاء تأجير الشقق والوحدات السكنية، والعقارات المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات من الضريبة.

وأضاف أن الإعفاء يأتي وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

والمعروف أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات وتم تطبيقها في المملكة اعتبارا من بداية العام 2018.

وتفرض الضريبة بواقع 5 % على بيع وتأجير العقار التجاري وبنفس القيمة على بيع العقار السكني.