إعلان حكام خامس جولات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حُكام الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، والمُقرر انطلاقها، بعد غد الثلاثاء.

ويُدير مباراة النهضة والنجوم، الحكم محمد القرني، ويُعاونه كل من ماجد الناصر وخلف زيد، وسيكون محمد البريد حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء الجيل والطائي تحكيميًا، سلطان الحربي، ويُعاونه الثنائي بليغ رمضان وسعد السبيعي، والحكم الرابع حيدر الشريد.

وسيقود الحكم فيصل البلوي مباراة الجبلين والقيصومة، ويُساعده إبراهيم الدخيل وناصر الفايدي، وفريح الجلعود حكم رابع، ويُدير محمد سامي إسماعيل مباراة العروبة وضمك، ويُعاونه كل من ياسر السلطان ومحمد المطرودي، والحكم الرابع خالد الجهني.

ومن المُقرر أن يُدير رائد الزهراني مباراة العدالة والأنصار، ويُعاونه محمد الشهري ومؤيد المسجن، والحكم الرابع قاسم المحمد علي، فيما يقود عبد الله العويدان، مباراة الوشم وهجر، ويُساعده عيسى الخيبري وحزام العمري، ونايف المريخي حكم رابع.

وعُين ماجد الشمراني حكمًا لمباراة المجزل والكوكب، ويُساعده عبد الرحيم الشمري ومحمد الحنفوش، وخالد صلوي حكم رابع، ويُدير محمد النحيت مباراة أبها والعين، ويُعاونه عمر الجمل وعبد الله العتيبي، وممدوح آل شهدن حكم رابع.

وفي آخر مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، يُدير عبد الرحمن السلطان مواجهة جدة ونجران، ويُساعده حسين البراهيم وعلي العلي، وسيكون الحكم الرابع حسين أبو شاهين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر جدول دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بـ10 نقاط، بالتساوي مع العين، وبفارق نقطتين عن العدالة صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل الكوكب ترتيب المسابقة المحلية بدون نقاط.