إغلاق المرصد الشمسي الوطني في نيو مكسيكو لأسباب غامضة

المواطن - الرياض

أكد مدير مركز الفلك الدولي بأبوظبي المهندس محمد شوكت عودة أنه ما زال الغموض يكتنف أسباب إغلاق المرصد الشمسي الوطني في ولاية نيو مكسيكو الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة، حيث قام أعضاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بزيارة مفاجئة للمرصد يوم الخميس 06 سبتمبر، وقاموا بإخلاء المرصد ومن ثم إغلاقه، وذكر شهود عيان بأن طائرة مروحية حلقت فوق المرصد أثناء الإخلاء.

وفي أول تعليق على الحدث، أصدرت رابطة الجامعات لأبحاث علم الفلك وهي الجهة التي تدير المرصد، بيانًا مقتضبا يوم الجمعة 14 سبتمبر قالت فيه إن المرصد يواجه مشكلة أمنية، وكإجراء احترازي قررت إخلاء المرصد بشكل مؤقت حتى إشعار آخر.

وعلى أثر ذلك تم تداول العديد من الشائعات حول سبب إغلاق المرصد المفاجئ وتراوحت التكهنات من أسباب علمية بحتة إلى أسباب خيالية، ومن أشهرها أن المرصد توصل لاكتشافات متعلقة بكائنات فضائية، إلا أن هذه الإشاعة تحديدا وغيرها من الإشاعات تم دحضها من قبل مدير المرصد، حيث قال: “لم نشاهد كائنات فضائية، لم نشاهد كواكب خارج المجموعة الشمسية، لم نشاهد عاصفة شمسية غريبة، التلسكوب لم يشاهد شيئا“.

وأضاف: “جميع البيانات سيتم نشرها بدون تغيير”، مضيفا “لا شيء مخفيًا أو طي الكتمان”. وأضاف مدير المرصد أنه لا يعلم سبب إخلاء المرصد، وهو لا يعتقد أن السبب غريب بالقدر الذي يعتقده الناس.

يشار إلى أن هذا المرصد الواقع ضمن غابة أشبه بالمنتزه يفتح أبوابه لزيارة العامة، ويقوم العاملون في المرصد بجولة تعريفية للزوار على مرافق المكان، ومن ثم يقومون برصد الشمس باستخدام تلسكوب شمسي متخصص. ويقع المرصد على ارتفاع 2819 مترا عن سطح البحر، وهو جزء من مرافق فلكية بحثية أكبر في ذات المكان.