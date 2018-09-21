إغلاق جزئي لطریق الأمیر تركي الأول في الیوم الوطني

إغلاق جزئي لطریق الأمیر تركي الأول في الیوم الوطني

2018/09/21
الساعة 12:35 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1780
0
طباعة
المواطن - الرياض

أفادت الھیئة العامة للترفیه بأن طريق الأمیر تركي الأول في مدينة الرياض سیُغلق جزئیاً يوم الأحد القادم الموافق للیوم الوطني.

وأوضحت الهيئة، أن الإغلاق سیشمل الجزء الشمالي من الطريق بداية من طريق الملك سلمان شمالاً وحتى طريق أنس بن مالك جنوباً، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

يشار إلى أن الطريق سیحتضن عدة فعالیات متنوعة خلال الیوم الوطني، أبرزھا المسیرة الكرنفالیة والألعاب النارية، بالإضافة لفعالیات أخرى ضمن برنامج ھیئة الترفیه للاحتفال بالیوم الوطني.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم