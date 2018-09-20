إمارة مكة تنفي انحراف قطار الحرمين وتوضح حقيقة الصور المتداولة

المواطن - مكة المكرمة

نفت إمارة مكة ما تم تداوله حول انحراف قطار الحرمين السريع عن مساره مؤكدة أن الصور المتداولة كانت لتجربة فرضية.

وقالت إمارة مكة: لا صحة لانحراف قطار لحرمين عن مساره كما أشارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: جرى تنفيذ فرضية لخروج القطار عن مساره بالتعاون بين هيئة النقل العام والدفاع المدني وعدد من الجهات ذات العلاقة.

يذكر أنه تفصلنا أيام عن بدء التشغيل الرسمي لـ قطار الحرمين عبر 8 رحلات يومياً من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة والعكس، و12 رحلة مع بداية 2019.