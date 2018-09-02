إنتاج روسيا من النفط يقترب من أعلى مستوى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي

المواطن - متابعة

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية يوم الأحد أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.21 مليون برميل يوميا في أغسطس دون تغير يذكر عن يوليو ليبقى مستقرا قرب أعلى مستوياته لما بعد الحقبة السوفيتية مع تخفيف القيود على الإمدادات.

وكانت دول أوبك ومنتجون كبار من خارجها على رأسهم روسيا قد اتفقوا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز النفاذ في يناير 2017 إلى نهاية العام الجاري.

ووافقت روسيا في هذا الاتفاق على خفض إنتاجها من 11.247 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوياته لما بعد الحقبة السوفيتية والمسجل في أكتوبر 2016، وهو شهر الأساس لاتفاق فيينا العالمي.

وفي يونيو الماضي اتفقت الدول ذاتها على تخفيف قيود الإنتاج المعمول بها منذ أوائل 2017 والعودة إلى التزامهم الأولي بخفض الإنتاج وذلك مع استقرار الأسعار وتوازن السوق.

وفي يوليو الماضي بلغ إنتاج روسيا من النفط 11.22 مليون برميل يوميًّا مقارنة بـ 11.06 مليون برميل يوميًّا في يونيو الماضي.