إنجاز وطني جديد.. قطار الحرمين هدية المملكة للعالم

المواطن - الرياض

ساعات قليلة وينطلق قطار الحرمين لتقديم خدماته بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد أن يتم تدشينه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله- حيث سيتم افتتاحه رسمياً اليوم الثلاثاء.

ويستهدف قطار الحرمين توفير الوقت والجهد، لاسيما على الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، ويأتي بمثابة إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المملكة والقيادة الرشيدة للتيسير على ضيوف الرحمن والزوار من مختلف الجنسيات.

أبرز المشروعات الحديثة

ويعتبر مشروع قطار الحرمين السريع أبرز المشاريع الحديثة في المملكة، ضمن رؤية 2030، وهو خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة بطول 480 كم.

يتمثل النشاط الرئيس للقطار في نقل الركاب الذين يمثل غالبيتهم الحجاج والمعتمرين. ويتوقع أن يصل حجم النقل السنوي للمشروع ما يزيد على ثلاثة ملايين راكب سنوياً، حيث تشير الإحصاءات خلال موسم حج عام 1426هـ إلى نقل أكثر من 3.5 مليون حاج على الطرق السريعة ما بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، فيما وصل عدد المعتمرين في العام نفسه إلى أكثر من مليوني معتمر.

ووفقاً لدراسة أعدتها وزارة الحج عن تطور قطاع نقل الحجاج فإنه من المتوقع أن يتضاعف أعداد الحجاج والمعتمرين خلال الخمس والعشرين سنة المقبلة إلى أكثر من ثلاثة ملايين حاج وأكثر من 11 مليون معتمر، بنسبة زيادة سنوية للحجاج1.41% و3.14% للمعتمرين، وهو ما يحيي الآمال بتوسع نشاط النقل بالقطار على هذا المسار ويشجع على الاستثمار فيه.

اختصار الوقت والجهد

سيربط قطار الحرمين كلاً من جدة ومكة المكرمة بخط مزدوج بطول 78 كيلومتراً وهو ما سيختصر المسافة بين المدينتين إلى أقل من نصف ساعة، في حين يبلغ طول الخط الذي سيربط بين جدة والمدينة المنورة 410 كيلومترات وسيختصر المسافة إلى نحو ساعتين ونصف الساعة وسيكون للمشروع دور حيوي في عمليات نقل الحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة وخاصة في مجال التخفيف من الاختناقات المرورية.

ستكون له محطة في وسط جدة وأخرى في مطار جدة، إلى جانب محطة في المدينة المنورة ومحطتان في مكة المكرمة وتشتمل المراحل التالية إنشاء محطة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. يتميز بسرعة عالية تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة.

أول قطار كهربائي سريع في المنطقة

وكان رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح قد أكد بالأمس أن مشروع قطار الحرمين يعد أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 450 كلم، بخط مزدوج يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كلم/ الساعة.

تم تنفيذ مشرع قطار الحرمين على ثلاث مراحل، أولاها مرحلة الأعمال المدنية والأرضية وخلالها تم إنشاء 138 جسراً، و850 عبّارة، مع إزاحة 150 مليون متر مكعب من الرمال والصخور لتمهيد المسار، مشيراً إلى أنه قام بتنفيذ هذه المرحلة تحالف من الشركات الوطنية والدولية.

طابع معماري فريد على الطراز الإسلامي

أما المرحلة الثانية فكانت إنشاء 4 محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة، وجاء ذلك من خلال شركات محلية وعالمية، وحرصت إدارة المشروع على تصميم المحطات بطابع معماري فريد مستلهم من الطراز المعماري الإسلامي، فيما تم إنشاء محطة القطار بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لتكون ضمن مشروع المطار، بينما اختصت المرحلة الثالثة ببناء الخط الحديدي، وتوريد أنظمة الإشارات والتحكم والتذاكر والاتصالات، وتصنيع القطارات، والتشغيل والصيانة لمدة 12 عاماً وذلك من خلال تحالف أسباني متخصص في القطارات السريعة.

تأمين الكهرباء اللازمة بـ6 محطات تغذية

ولتأمين الكهرباء اللازمة لتشغيل المشروع تم إنشاء 6 محطات تغذية كهربائية على طول المسار، بما يوفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل القطارات بأعلى سرعة، مفيداً بأن الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين تبلغ 60 مليون مسافر سنوياً، من خلال أسطول قوامه 35 قطاراً، وسعة كل قطار 417 مقعداً، مجهزة بأحدث وسائل الراحة والتقنيات التي من شأنها أن تيسر على المسافر رحلته، وتعزز ثقته في النقل السككي العالي السرعة بوجه عام.

ومن المقرر أن يشهد حفل تدشين القطار اليوم، عدد مـن أصحاب السمو والمعالي والفضيلة، وكوكبة من المسؤولين المحليين والدوليين، وطـيف واسـع مـن الشخصيات الإسلامية وصناع الـقرار وكـبار المستثمرين وممثلي الشـركات المنفذة لمشروع قطار الحرمين، إيذاناً بانطلاق القطار وبدء تشغيله رسـمياً.

تعرف على مشروع قطار الحرمين السريع pic.twitter.com/reKFbSeCVl — قناة العربية (@AlArabiya) September 24, 2018