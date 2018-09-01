إنفوجرافيك “المواطن”.. الجزيرة الكاذبة بوق الحوثي

إنفوجرافيك “المواطن”.. الجزيرة الكاذبة بوق الحوثي

2018/09/01
الساعة 12:53 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, انفوجرافك المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تؤكد قناة الجزيرة القطرية يومًا بعد يوم أنها بوق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وتستضيف الجزيرة أعضاء وقيادات الحوثي على شاشتها، كما أنها تدلس الحقائق حول التحالف العربي لدعم الشرعية، بالإضافة إلى أنها تدعم ميليشيا الحوثي إعلاميًّا وتشرعن انتهاكاتهم.

وتخوف الجزيرة مهنيتها من أجل إرضاء النظام الإيراني، حيث تشرف على بث مواد قنوات المسيرة وبلقيس واللحظة التابعة للميليشيا الحوثية.


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