إيلون موسك يواجه شبح الإقصاء من تيسلا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أدانت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وهي وكالة حكومية أميركية، المخترع والملياردير إيلون موسك، بعد إعلانه عن خطط لبيع جزء من حصص شركته تيسلا المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية.

ووفقًا لما جاء في تقرير صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإن الإجراء الذي اتخذته الوكالة الحكومية الأميركية قد يؤدي إلى منع موسك من العمل كمدير لأي شركة أميركية، بما في ذلك تيسلا، خاصة بعد أن كشف عبر حسابه الخاص على تويتر مجموعة من المعلومات غير الصحيحة بشأن صفقة محتملة لبيع أسهم الشركة.

وتم تسجيل الإجراء القانوني في محكمة اتحادية في مانهاتن، على خلفية إطلاق موسك لمجموعة من المعلومات غير الصحيحة بشأن بيع أسهم تيسلا.

وزعم موسك وجود مفاوضات تضمن أن يكون سعر السهم الخاص بشركة تيسلا أعلى من وضعه الحالي.

واعتبرت لجنة الأوراق المالية والبورصات هذه المعلومات مُضللة، مؤكدة أن المحادثات -إن وجدت- لم ترق للمفاوضات الفعلية أو تناولت ما له علاقة بسعر الأسهم أو التفاصيل المادية.

والمعروف أن إيلون موسك هو أحد أبرز الأشخاص الأكثر إثارة للجدل سواء باكتشافاته أو تصرفاته العامة، حيث تصف وسائل الإعلام الأميركية اختراعاته وشركاته بـ”المملة”، والتي قد لا يكون لها استخدام فعلي واقعيًا.