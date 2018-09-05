ابن العمري يواصل التأهيل بدون تأخير

المواطن - محمد سمعة

عانى اللاعب الجزائري جمال بن العمري مدافع نادي الشباب في الفترة الماضية من الإصابة في الكتف وذلك بعد أن شارك في مباراة الاتحاد في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب على تويتر أن اللاعب ابن العمري لا يزال يواصل التأهيل في الفترة الحالية، وذلك للشفاء من إصابته استعدادًا للمشاركة في المباريات المقبلة مع الليث.

وشارك في تدريبات الشباب بالأمس كل من ناصر العمران ونواف الحبشي بعد عودتهما من المشاركة مع المنتخب الأولمبي السعودي في دورة الألعاب الآسيوية والتي أقيمت بجاكرتا في إندونيسيا.

وكان الشباب هزم نادي الاتحاد يوم الجمعة الماضي بهدف دون رد سجله اللاعب ناصر الشمراني.

يخوض الشباب مباراته المقبلة في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي الفيحاء يوم الرابع عشر من سبتمبر الجاري.