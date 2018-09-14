ابن مساعد يُفضل ابن فيصل.. ويؤكد: أستغرب من المزايدة على محبتي للجابر

المواطن - مروة نبيل

تغنى الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس الهلال السعودي السابق، برئيس الزعيم الجديد، الأمير محمد بن فيصل، مؤكدًا أنه الأجدر بتولي هذا المنصب، وتمنى التوفيق للأسطورة سامي الجابر في خطوته القادمة.

وقال ابن مساعد: “بالتوفيق للرئيس صاحب الإنجازات الكبيرة الأمير محمد بن فيصل في رئاسة الهلال .. الله يوفقك يا أبا سلطان.. شكرًا للأخ سامي الجابر على كل ما قدم من جهود والله يوفقه في ما أوكل إليه.. شكرًا لهيئة الرياضة ممثلة بمعالي المستشار تركي آل الشيخ .. محمد بن فيصل الشخص المناسب في المكان المناسب”.

وأكد ابن مساعد أن ابن فيصل الأجدر برئاسة نادي الهلال خلال رده على تغريدة أحد متابعيه، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وقال: “على تكليف الأمير محمد بن فيصل رئيسًا لأني أراه جديرًا بذلك.. وهذا لا يلغي جدارة سامي ولا حجم الإنجاز الكبير الذي أنجزه منذ كان لاعبًا إلى الآن”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق تغريدته قائلًا: “ولكن لو خيرتني بين من أفضل كرئيس للهلال محمد بن فيصل أو سامي الجابر لاخترت محمد.. وكلاهما عينان في رأس”.

وحرص عبد الرحمن بن مساعد على توضيح تغريدته السابقة، وقال: “أستغرب ممن يزايد علي في المحبة والتقدير لسامي الجابر.. ما يمثله سامي بالنسبة لي أخ وصديق منذ سنين طويلة جدًا وعلاقتي به لا تستدعي الحديث والتوضيح”.

وأضاف قائلًا: “وبإذن الله شخص بمؤهلاته وذكائه سيكون في المكان المناسب الذي يحقق فيه نجاحًا كبيرًا.. كما حقق ذلك طوال مسيرته”، وتابع في تغريدة أخرى قائلًا: “كنت ولا زلت وستظل نعم الأخ والصديق”.

وكان تركي آل الشيخ قد قرر إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال سامي الجابر، وتكليفه مستشاراً للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولاً عن العلاقات الدولية، وتكليف الأمير محمد بن فيصل رئيساً للزعيم.