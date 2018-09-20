اتحاد القدم: مباراتا السوبر المصري السعودي في 6 أكتوبر بمشاركة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة مباراة السوبر المصري السعودي بين الأهلي المصري ونادي الهلال كبطلين للدوري في مصر والسعودية، وبين ناديي الزمالك المصري ونادي الاتحاد كبطلين للكأس في البلدين.

وأكد اتحاد القدم أن مباراة الأهلي والهلال ستقام في الرياض في السادس من أكتوبر المقبل على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتُقام في اليوم ذاته مباراة الاتحاد والزمالك في القاهرة على كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح اتحاد القدم أن الاتفاق على الموعد الجديد جاء في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى انتصار أكتوبر المجيد وتعميقًا للعلاقات المتميزة بين شعبي البلدين.