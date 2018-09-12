اتحاد الملاك يتيح دفع الاشتراك عبر نظام سداد

المواطن - الرياض

أطلق برنامج “اتحاد الملاك” التابع لوزارة الإسكان إمكانية دفع اشتراك الاتحاد عبر خدمة “سداد”، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية التفاعلية للاتحادات لمعرفة خطوات السداد، حيث تساهم هذه الخطوة في تسهيل عملية جمع مستحقات الملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.

وأكد البرنامج على أهمية هذه الخطوة التي من شأنها الإسهام في عملية جمع المستحقات المتفق عليها بين أعضاء الاتحادات السكنية والتجارية بشكل إلكتروني، بدلاً من استخدام الطريقة السابقة التي تستغرق وقتاً وجهداً أكبر، حيث يمكن للملاك الآن دفع المستحقات المتفق عليها بينهم لحساب الاتحاد مباشرة عبر خدمة “سداد” الإلكترونية، علماً أن البوابة التفاعلية تُمكن مدير الاتحاد من إصدار الفواتير إلكترونيًا لأعضاء الاتحاد، كما تساعد المنصة مدير الاتحاد في متابعة المتعثرين عن السداد.

يذكر أن “اتحاد الملاك” وضمن خطواته التطويرية أطلق مؤخرًا بوابته الإلكترونية التفاعلية لملاك الوحدات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة، إذ تتيح البوابة عدداً من الخدمات والمميزات، تشمل تعزيز التواصل المستمر بين الأعضاء وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة في ترشيح وانتخاب مجلس الإدارة والتصويت على اللائحة الداخلية واعتماد الرسوم وفتراتها بما يوفر خدمات العقار الضرورية، كما يمكن للاتحاد تقديم الوثائق وإصدارها بشكل إلكتروني من خلال البوابة مما يسرع الإجراءات اللازمة لأعمال الاتحاد مع الجهات المعنية وذات العلاقة، كما يمكن لملاك الوحدات إضافة وحداتهم والاطلاع على نتائج اجتماعات المجلس والجمعيات العمومية والقوائم المالية وأهم الأخبار والإعلانات الخاصة بالاتحاد، ويمكن التسجيل عبر زيارة الموقع الإلكتروني لاتحاد الملاك (هنا)

وتهدف وزارة الإسكان من خلال هذا البرنامج الذي تأسس بقرار مجلس الوزراء الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٥) بتاريخ ١١/٢/١٤٢٣هـ إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، عبر وضع وتطوير الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.