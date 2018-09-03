احذروا الضباب.. رؤية متدنية في 4 مناطق حتى هذا الموعد

المواطن - مكة المكرمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والشرقية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة في المدينة على مناطق ينبع والرايس، وكذلك الأجزاء الساحلية للمنطقة، وتبدأ في تمام الثالثة صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة الثامنة صباحًا.

وفي مكة، لفتت الأرصاد أن الحالة تكون على مناطق جدة والأجزاء الساحلية للمنطقة، وتشمل رابغ والليق والقنفذة، وتنتهي أيضًا في الثامنة صباحًا.

أما في تبوك، فيضرب الضباب مناطق الوجه والأجزاء الساحلية للمنطقة، وتشمل أملج وضباء.