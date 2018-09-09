استجابة لما نشرته “المواطن”.. تغطية أرضية منطقة ألعاب الأطفال بحديقة مطار أبها ولا يزال الخطر قائمًا 

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

وثقت عدسة “المواطن” عصر اليوم تفاعل أمانة عسير مع ما تم نشره قبل أشهر تحت عنوان ( بالصور.. “المواطن” ترصد خطرًا يتربص بالأطفال في حديقة المطار الجديدة بأبها ) حيث تم تغطية الموقع بطبقة مطاطية ضعيفة ما يؤكد أن الخطر ما يزال قائمًا خاصة مع تمزق المساحات التي يسقط عليها الأطفال أثناء اللعب.

ولا تزال أغطية الخزانات تشكل خطرًا رغم تغطيتها بالنجيل الصناعي حيث إنها مرتفعة عن مستوى سطح الأرض ومنتشرة في منطقة الملاهي ولا تزال المطالبات من قبل مرتادي الحديقة مستمرة بضرورة تغيير موقع الألعاب لعدم صلاحيته وعدم وجود احتياطات السلامة اللازمة.

وكانت “المواطن” قد تلقت رد إدارة الاستثمار بالأمانة حول هذا الموضوع وقالت في ردها إن أرضية ألعاب الأطفال ليست إسمنتية فقط بل مغطاة بطبقة من البلاستيك (ربر).

وتم عمل الأغطية بهذا المستوى حتى لا يتم استخدامها بالمرور عبرها وتكون واضحة للجميع أنها أغطية خزانات والخطورة تكمن عندما تكون بمستوى الأرض. وعمل دهان عاكس لجميع الأغطية بحيث تكون واضحة للجميع وتغطيتها بنجيل زراعي وإغلاقها بإحكام.

– كما ذكرت أنه يوجد عدد 3 مراقبين على مدار ساعات تواجد الزوار داخل منطقة الألعاب لمتابعة أي ملاحظة من شأنها تهديد سلامة الزوار.