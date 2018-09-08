استقرار أسعار النفط وصعود برنت مدعومًا من احتجاجات العراق

استقرار أسعار النفط وصعود برنت مدعومًا من احتجاجات العراق

2018/09/08
الساعة 12:53 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أغلقت أسعار النفط، أمس الجمعة، على استقرار مع انخفاض الخام الأميركي متضررًا من ضعف أسواق الأسهم.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي بدعم من عوامل جيوسياسية، مثل الاحتجاجات العنيفة في العراق.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 67.75 دولار للبرميل، في حين أغلقت عقود برنت مرتفعة 33 سنتًا إلى 76.83 دولار للبرميل.


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