اشترت حذاء مستعملاً عبر الإنترنت فوجدت به 1000 جنيه إسترليني

المواطن - متابعة

صُدمت شابة بريطانية حينما اكتشفت وجود مبلغ مالي يصل إلى 1000 جنيه إسترليني داخل زوج حذاء مستعمل اشترته من إحدى النساء عبر الإنترنت.

ونقلت سكاي نيوز عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، قولها إن الشابة إيلا جيلمان البالغة من العمر 19 عامًا، والتي تدرس في جامعة بمانشستر اشترت حذاءً عبر موقع إلكتروني من سيدة تقيم في مدينة برايتون.

وبادرت الشابة على الفور إلى الاتصال بالمرأة، وفي غضون 30 دقيقة فقط كانت قد قامت بتحويل المبلغ إلى صاحبته.

وقالت إيلا إنها صُدمت حين وجدت المبلغ في الحذاء، وحين رأت المظروف اعتقدت أولاً أن الأمر يتعلق بورق تم وضعه حتى يحافظ على شكل الحذاء.

وقالت صاحبة الحذاء إنها أرادت أن تتقدم بالشكر للشابة وقالت إن السلوك النبيل جعلها “تستعيد الثقة في البشرية”.