اعتماد مؤهل أخصائي نفسي لشغل الوظائف التعليمية

اعتماد مؤهل أخصائي نفسي لشغل الوظائف التعليمية

2018/09/23
الساعة 6:38 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

أعلنت وزارة التعليم أنها اعتمدت إضافة مؤهل أخصائي نفسي من الحاصلين على التدريب من الجامعة في المسار الإرشادي لشغل الوظائف التعليمية.

وقالت الوزارة في بيان : تنوه وزارة التعليم إلى اعتماد إضافة مؤهل “أخصائي نفسي” من الحاصلين على التدريب من الجامعة في المسار الإرشادي لفصل دراسي في مدارس التعليم العام لشغل الوظائف التعليمية.
وأضافت أنه قد تم بعد التنسيق مع الخدمة المدنية لتضمين التخصص الجديد دليل التخصصات لتخصص الإرشاد الطلابي.


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