الأرصاد تحذر سكان 5 مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة

الأرصاد تحذر سكان 5 مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة

2018/09/11
الساعة 8:23 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان ،عسير ،الباحة ، مكة المكرمة , المدينة المنورة) كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على مناطق ( حائل ، القصيم، رفحاء، الرياض ,الشرقية) وزيادة في نسبة الرطوبة على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

 


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