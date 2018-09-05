الأسهم الأمريكية تترقب الرسوم الجمركية على الصين

الأسهم الأمريكية تترقب الرسوم الجمركية على الصين

2018/09/05
الساعة 7:27 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
1700
0
طباعة
المواطن - متابعة

فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الأربعاء، متأثرة بمخاوف تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على سلع صينية بعد انتهاء المهلة التي حددها يوم غد الخميس.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 32.64 نقطة، أو ما يعادل 0.13 بالمائة، إلى 25919.84 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.13 نقطة، أو 0.18 بالمائة، إلى 2891.59 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 17.71 نقطة، أو 0.22 بالمائة، إلى 8073.53 نقطة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم