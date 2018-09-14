الأمانة تتجاهل و”المواطن” ترصد.. الحفريات والمستنقعات تملأ شوارع حي المطار بجازان!

المواطن - خالد الأحمد - جازان

رصدت عدسة “المواطن”، مساء اليوم الجمعة، الحفريات والتشققات والمستنقعات المنتشرة بعدد من شوارع حي المطار بمدينة جيزان، وذلك بعد أن تلقت “المواطن” عِدة شكاوى من قِبل سكان الحي ومعاناتهم من انتشار الحفريات والتشققات والمستنقعات بعدد من شوارع الحي، وتضررهم منها كثيرًا، والتي تسببت بحدوث تلفيات لمركباتهم والمركبات العابرة، وذلك منذ عدة أشهر.

وتحدّث وائل زعقان وباسم طيب وأحمد خمجان في تصريحات إلى ”المواطن”، وقالوا: إن الحفريات والتشققات التي تنتشر بعدد من شوارع حي المطار، وأصبح بعض منها موقعًا لتجمعات مياه الأمطار، والتي كوّنت مستنقعات بالحي، وباتت هاجسًا لسكان الحي، وقائدي المركبات العابرة بعد تسببها بحدوث تلفيات بالكثير من المركبات، دون ردمها وإعادة سفلتتها من الجهات المعنية، وعلى رأسها أمانة المنطقة التي تجاهلتها منذ شهور طويلة.

وأضافوا أن تلك الحفريات منتشرة بشكلٍ واسعٍ بعدد من شوارع الحي، وخصوصًا بالشوارع القريبة من مستشفى العميس، وأصبح بعض منها موقعًا لتجمعات مياه الأمطار، والتي كوّنت مستنقعات بالحي، وتضرّر منها الكثير من السكان، وتسببت بانتشار الروائح الكريهة، وباتت تتصيد المركبات العابرة وأحدثت تلفيات بالكثير منها.

سفلتة شوارع دون أخرى:

وأشار الشاكون إلى أن أمانة المنطقة قامت قبل أكثر من عام بإعادة سفلتة لبعض الشوارع الداخلية بحي المطار، وتوقفت عن إكمال سفلتة الشوارع الأخرى بالحي التي ما زالت تعج بالحفريات والانهيارات الأرضية والمستنقعات.



مطالب الأهالي:

وطالب أهالي حي المطار، مسؤولي أمانة جازان بالوقوف على تلك الحفريات والتشققات والمستنقعات المنتشرة بعدد من شوارع الحي وسرعة معالجتها وردمها، وإنهاء معاناتهم الطويلة.

تفقد وسفلتة قبل عامين:

يُذكر أن رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان أحمد بن أبو شملة حكمي وأمين منطقة جازان المكلف الدكتور إبراهيم الخياط، تفقّدا قبل عامين معظم أحياء المدينة للوقوف على الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة حينها، وقد اطّلع رئيس المجلس على الإشكاليات التي نجمت عن هطول الأمطار من تجمع لمياه الأمطار، التي أعاقت حركة السير وتكوّن المستنقعات، إلى جانب متابعة بعض مشاريع تصريف مياه الأمطار.

وخلال الجولة لاحظ المجلس جهود الأمانة للتعامل مع الإشكاليات الحاصلة بسبب الأمطار، وتم ملاحظة عمليات كشط الأسفلت داخل حي المطار، حيث قد تمّ التوصية من قِبل المجلس في جلسة سابقة بسفلتة حي المطار، إلا أن المجلس أبدى إشكالية حول إعادة الأسفلت ومشاكل الصرف الصحي، حيث لاحظ المجلس طفح مياه الصرف، وعليه فقد أوصى المجلس بمخاطبة مديرية المياه بالمنطقة لمعالجة الوضع من قِبلهم لإعادة السفلتة.