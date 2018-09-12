الأهدل مساعدًا للمدير العام التنفيذي للاتصالات الحكومية والتحصيل في الخطوط السعودية

المواطن - الرياض

أصدر مدير عام الخطوط الجوية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الأربعاء، قرارًا إداريًّا بتعيين الأستاذ عبدالبر بن عبدالله الأهدل على وظيفة مساعد المدير العام التنفيذي للاتصالات الحكومية والتحصيل بالمؤسسة القابضة.

ويعد الأهدل من الكفاءات الوطنية في الخطوط السعودية ومجال العمل الإداري والتعاون مع الجهات الحكومية على مستوى المملكة.

أسرة تحرير صحيفة “المواطن” تبارك لـ”الأهدل” التعيين وتتمنى له التوفيق والمزيد من النجاح في مسيرته العملية.