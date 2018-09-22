الأهلي والحزم .. الأكثر تلألؤاً في جولة الوطن بـ 41 ألف مشجع

المواطن - محمد سمعه

حرص أكثر من 41 ألف مشجع على حضور مباراة الأهلي والحزم والتي أقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو فيما يُعرف باسم جولة الوطن.

وأكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن مباراة الأهلي والحزم شهدت حضور أكثر من 41 ألف متفرج في اللقاء والذي انتهى بفوز الراقي بثنائية دون رد أحرزها كل من حسين المقهوي وعمر السومة.

وقام جمهور النادي الأهلي بتكريم أسرة الإعلامي الراحل خالد قاضي والذي وافته المنية يوم السبت الماضي، كما كان أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أن دخل مباراة الأهلي والحزم سيذهب لأسرة الراحل خالد قاضي.

يذكر أن عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والحزم والذي وصل إلى أكثر من 41 ألف مشجع، يُعد الحضور الجماهيري الأكثر حتى الآن منذ انطلاق الموسم.