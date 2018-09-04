الإسكان تُجيب.. ما هو المستشار العقاري ؟

المواطن - الرياض

ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن ما هو المستشار العقاري؟

وأوضحت وزارة الإسكان ردًّا على استفسار في هذا الشان عبر حساب العناية بالعملاء على موقع “تويتر” أن المستشار العقاري هي خدمة مقدمة من وزارة الإسكان والصندوق لتقديم حلول تمويلية تناسب المستفيد، وذلك بعد دراسة حالته المادية لتقديم النصيحة والخدمة التي توافق حالته.

ولفتت وزارة الإسكان إلى أنها تدعم المستفيد عن طريق الممول، وإذا كان الدخل 14 ألف ريال أو أقل تتحمل الوزارة عن المستفيد جميع الفوائد المترتبة على مبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى، وما زاد عنها يتحملها المستفيد.

ولمعرفة نسبة الدعم التقريبية يمكن زيارة الرابط التالي: هنا

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن من يملك أرضًا يمكنه التقديم على البناء الذاتي في حال طابق الشروط، ولمعرفة الشروط والتقديم يمكن زيارة الرابط التالي: هنا

وفي سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن منتجاتها هي: فيلا، وتاون هاوس، وشقة، وأرض منحة بدون مقابل مالي، وقرض البناء الذاتي لمن يملك أرضًا، وشراء وحدة جاهزة من السوق.