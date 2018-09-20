الإعلاميون مدعوون لتكريم الراحل خالد قاضي

المواطن - محمد سمعه

دعا الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الإعلاميين الرياضيين لحضور مباراة الأهلي والحزم في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتكريم الإعلامي الراحل خالد قاضي.

وكان الإعلامي خالد قاضي رحل عن دنيانا يوم السبت الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قرر تخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم لأسرة خالد قاضي، بالإضافة إلى تقديم مبلغ مالي قدره نصف مليون ريال من هيئة الرياضة لعائلة الإعلامي الراحل.

يذكر أن مباراة الأهلي والحزم تُقام غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.